Dia das Mães: quem vai ganhar presente, gasto médio e onde os porto-alegrenses vão comprar

Segunda principal data do varejo no ano, o Dia das Mães está na agenda dos consumidores de Porto Alegre. Comprar presentes para mãe, de preferência, e ainda para esposa, filha e até sogra, em lojas física e valor acima de R$ 200,00 estão entre achados de pesquisas conduzidas por duas das principais entidades do setor na Capital .

Para o Minuto Varejo, os dados do SindilojasPOA e da CDL Porto Alegre (CDL-POA) são sinalizações importantes para os lojistas calibrarem estratégias e garantirem bons resultados na data promocional.

Pelo levantamento do sindicato, as mães são o foco de 67,8% dos porto-alegrenses, um ponto acima da intenção de 2023. Por que não tem 2024 nesta comparação? No ano passado, a data foi "inundada" pela enchente histórica, que atingiu a Capital no começo de maio, fechando lojas em áreas como Centro e Zona Norte.

Esposas vêm na sequência para as compras, com 21,5%, seguida por filhas (15%) e sogras (7,8%). A lista é fechada com avó, irmã, nora e tias.

O fluxo mais intenso nas lojas (sejam físicas ou virtuais) será mesmo perto da data, em 12 de maio. O sindicato aponta que apenas 2% das pessoas já compraram os presentes. Aliás, a CDL-POA havia mostrado que muitas pessoas iam aproveitar a campanha da Páscoa, em abril, para resolver o presente das mães devido à proximidade das duas datas, com intervalo de menos de um mês.

A semana antes do domingo das mães vai ser o destino de 54% dos porto-alegrenses - indicado nas duas apurações -, enquanto 15% (CDL-POA) a 20% (SindilojasPOA) resolverá 15 dias antes. Alguns retardatários (7%) vão comprar no dia, diz o sindicato, que aponta ainda tíquete médio de R$ 225,00. As pessoas vão comprar 1,62 presentes, com gasto médio que sobe a R$ 365,00.

Pesquisas indicam preferências diferentes entre loja de rua (foto) e shopping center BRENO BAUER/JC

Presentes mais buscados são roupas (33,5% das intenções), perfumaria/cosméticos/produtos de higiene (30,3%) e flores (12%). A intenção de compra harmoniza com o que as mães esperam ganhar: cosméticos/perfumaria/produtos de higiene (30,2%), roupa (28,9%) e flores (15,1%).

Os pagamentos serão com cartão e Pix, 26% das pessoas para cada opção, e depois em dinheiro, (22%) - que, em 2023, era o preferido por 43,7% dos ouvidos. Tudo indica que o Pix tenha "roubado" parte da cota do cash.

Onde comprar? Loja física vence, com pontos de rua (59%) e shopping center (47%) - aqui por ter mais de uma escolha. E-commerce é indicado por 18% dos entrevistados. No digital, os consumidores vão preferir acessar o aplicativo (62,5%), sites (59,7%), WhatsApp (18,1%) e Instagram (9,7%), também com múltiplas respostas.

Arcione Piva, presidente do SindilojasPOA, valida o clima positivo para a data e associa a busca de vestuário à nova estação. Piva acredita que os dados validam a movimentação acha que a preparação dos funcionários pode fazer a diferença. "Eles são o primeiro contato com os consumidores”, lembra o dirigente.

Na pesquisa da cCDL-POA, com 302 consumidores, aparece ainda que 54,8% pretendem comprar em shopping, invertendo o foco frente a 2023, quando a opção era de 18%. Mais que triplica a escolha. E os pontos de rua ficam com 14,3% da preferência, atrás do digital, com 18,3%.

O presidente da CDL-POA, Irio Piva, irmão do presidente do sindicato, considera que a preponderância do comércio físico para resolver os presentes reforça "que a experiência de compra presencial continua sendo um diferencial". "A possibilidade de ver o produto de perto, contar com atendimento especializado e a facilidade de trocas são fatores decisivos para o consumidor", elenca o dirigente da câmara.

A faixa de 18 a 49 anos vai preferir a compra online e na semana antes da data (43,6%). A CDL[-POA também indicou que 35,8% dos consumidores gastarão entre R$ 201,00 e R$ 500,00 e 34,4%, entre R$ 101,00 e R$ 200,00. A maioria (55,6%) vai presentear uma pessoa, enquanto 30,1% vai comprar dois itens prevendo mais contemplados, delineia a CDL-POA.