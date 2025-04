Iguatemi Porto Alegre sorteia carro de luxo para Dia das Mães

A segunda principal data promocional do varejo no ano terá carro de luxo para atrair mais vendas em um dos maiores shopping centers gaúchos. O Iguatemi Porto Alegre, que acaba de completar 42 anos, vai sortear um veículo Mercedes-Benz na campanha da data.

Além disso, o complexo, que lidera em marcas de alto valor e atrair clientes principalmente das classes A e B, fez parceria com a Coca-Cola para turbinar a ação promocional.

O Sindilojas Porto Alegre está prevendo que as pessoas vão dar preferencialmente presentes para as mães (67%), segundo pesquisa da entidade. O tíquete médio por presente deve ser de R$ 225,00. Além das mães, as pessoas vão comprar para esposa, irmã e sogra.

No Iguatemi, gastos a partir de R$ 500,00 valem número da sorte para concorrer a um Mercedes-Benz GLA h200 Progressive, que custa mais de R$ 300 mil. Detalhe que tem relação com o refrigerante. Quem comprar uma Coca-Cola ganha cupom extra, ao juntar a nota da bebida com a de R$ 500,00. O sorteio será em 19 de maio.

As compras têm de ser feitas até 12 de maio, domingo do Dia das Mães. O cadastro das notas é no aplicativo do shopping. As regras estão no www.iguatemiportoalegre.com.br.