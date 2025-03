IA e geração Z ganham mais força na pauta do comércio

A temporada de eventos pós-NRF, referência ao maior evento sobre inovação e tendência no varejo que ocorre em Nova York sempre em janeiro e que mais atrai atenção dos brasileiros, teve mais duas sessões, desta vez entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. A tônica foi dada para uso de inteligência artificial (IA) e como lidar com as novas gerações, especialmente a Z, que é a faixa de nascidos após 1996 até 2012. A influência dessa faixa no consumo e escolhas das famílias foi destacada pelos dois painelistas do pós-NRF (Retail's Big Show) que foi nessa quinta-feira (27) no Palácio do Comércio, no Centro da Capital.

"Essa geração decide o que vai ser consumido", alertou Diana Lienert, head de Comunicação e Marketing SindilojasPOA. A colunista do Minuto Varejo mediou o bate-papo. Diana aproveitou para afastar temores, como o que a IA pode substituir pessoas, Ela vai ajudar os negócios”, reforçou ela. Sobre a aplicação no dia a dia da atividade, o recado dos dois painelistas seguiu o que se ouviu também em Nova York. “Comece a usar”, disse a vice-presidente de varejo da Nvidia, big tech voltada a hardware para IA, Arita Martin. A head do SindilojasPOA frisou a necessidade de os varejos terem informações diversas e atualizadas sobre como atua, públicos e focos de campanhas. “Isso é essencial para alimentar a IA e gerar soluções que atendam ao que o empreendedor precisa”, endereçou Diana.



Carlos Klein, vice-presidente da CDL Porto Alegre, deu exemplos de como ele já analisa como a tecnologia pode resolver gargalos. “Já estou vendo para facilitar treinamento de vendedores. Temos mutio turn-over, preciso ter agilidade para transmitir como é a operação”, citou o lojista, dono da Via Condotti, loja de alfaiataria masculina em shopping centers e em rua entre Porto Alegre e Canoas. Um recurso que poderá ajudar, por exemplo, é aplicar tecnologia, como de sensores, para registro de compras, que abreviem tempo de espera para fazer pagamento.



O perfil da loja física também ganha atenção, ante o desafio de tornar o ponto mais atrativo para os clientes. Parte desse desafio está ligada à concorrência pela atenção do consumidor dos canais digitais. Diana lembrou de estudo de um dos principais conferencistas da NRF, o diretor da WD Partners, Lee Peterson, que listou 25 razões que estudo nos Estados Unidos apurou para as pessoas não irem presencialmente à loja. Quatro se destacam: demora na hora de pagar, como fila em caixas, falta de produto (a pessoa não encontra o que busca), ambientes mal organizados e sem atratividade e atendimento de baixa qualidade.



Em Novo Hamburgo, o salão de atos do campus 2 da Feevale lotou para ver a palestra de Fabiano Zortéa, coordenador de varejo do Sebrae-RS e curador técnico da comitiva gaúcha que vai à NRF, em sessão organizada pela Federação Varejista do RS e CDL local. Zortéa se preocupou em criar pontes, unindo as novidades de Nova York e as demandas dos varejistas no Rio Grande do Sul. “A NRF de 2025 focou muito em soluções para fazer o básico bem feito. Mesmo a IA, veio mais aplicada, para elevar a eficiência dos negócios”, destacou o coordenador de varejo do Sebrae-RS. Zortéa mostrou cenários sobre impactos da IA, adoção e ainda a necessidade de as gerações serem consideradas em todas as suas nuances, desde as mais jovem aos “prateados”, como se convencionou chamar os mais velhos é cada vez mais numerosos. Atenção às equipes de venda recebeu dose de alerta. “Eles são o coração da loja”, resumiu Zortéa.