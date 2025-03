No Ponto: Pós-NRF, Chanel, Mamma Mia, Docile e Fruki

> Pós-NRF na agenda da semana: quarta (26), Fabiano Zortéa, do Sebrae, é atração no evento da Federação Varejista do RS e CDL Novo Hamburgo, a partir das 19h, no Salão de Atos Campus II, da Feevale. Na quinta-feira (27), a ACPA promove painel no Palácio do Comércio, a partir das 8h. A colunista do Minuto Varejo vai mediar o bate-papo com Carlos Klein (CDL-POA) e Diana Lienert (SidnilojasPOA).

> A Chanel vai abrir no Iguatemi Porto Alegre. A marca francesa terá operação da Fragrante & Beauty (perfumaria e beleza). Previsão é até julho segundo a marca. Nos próximos meses, o Iguatemi terá 18 novas operações, entre novas marcas e troca de pontos, revela a gerente-geral, Nailê Santos.

> A Mamma Mia, restaurante de culinária italiana, tem agora CEO, é o ex-diretor regional do grupo Iguatemi, Marcelo Borba, que deixou a função após 20 anos e encara a nova empreitada. Borba assumiu há pouco mais de 10 dias, diz que vem expansão da rede. Chama a atenção que a marca busca um gestor executivo, que antes estava no comando de Julio (Julinho).

> A Docile tem mudança no comando: Ricardo Heineck assumiu a presidência, e os irmãos Alexandre e Fernando, todos sócios-diretores, são presidente do Conselho de Administração e membro do órgão, respectivamente.

> A Fruki, patrocinadora master da primeira etapa do STU PRO Tour 2025, em Poeto Alegre, montou um ponto de lab para público testar sabores de refrigerantes com combinações inusitadas. O circuito internacional tem segundo turno no fim de semana de 29 e 30 de março na pista de skate do trecho 3 da Orla do Guaíba.