 Nova marca de luxo se prepara para entrar em shopping do Rio Grande do Sul e em breve.

 A Aduana, de alfaiataria masculina, reabriu com reforma geral e novo conceito na Praça da Alfândega, no Centro de Porto Alegre.

 A rede paulista Vonny, de cosméticos, higiene e beleza terá a terceira unidade no Centro, agora no ex-Banco Safra, até o fim de março. Será a segunda na rua dos Andradas. A quarta já está a caminho na rua Voluntários da Pátria, no antigo Centro Shopping.

 A ProSuper, rede que tem curadoria do supermercados Unisuper, abriu nova unidade em Porto Alegre, no bairro Cristo Redentor, na Zona Norte, com 600 metros quadrados de área de vendas. Mozara Machado comanda a operação: "Acredito que um bom supermercado de bairro é fundamental para a comunidade".

 A taQi, rede do Rio Grande do Sul, reinaugura duas lojas amanhã - em São Leopoldo e Flores da Cunha. A rede, do grupo Herval, tem 56 unidades. O vice-presidente de taQi, Carlito Kirschner, diz que as reformas "buscaram oferecer uma experiência de compra mais agradável e eficiente".