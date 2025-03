Tramontina firma joint-venture de primeira fábrica no exterior

A maior marca de panelas de inox do Brasil, a gaúcha Tramontina, está com nova aposta para reforçar a posição no mercado internacional. A companhia, com sede em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, comunicou, em nota, nesta quarta-feira (19), que oficializou joint-venture (associação) com a indiana Aequs. A investida ocorre por meio da unidade Aequs Cookware Products Limited (ACPL). A Tramontina está desde 2024 no país. A operação também mira mercado do restante da Ásia.

"É a primeira fábrica da Tramontina fora do Brasil", diz a fabricante brasileira. A unidade fica em Hubballi, no estado de Karnataka, e "produz panelas e outros utensílios de cozinha para clientes na Índia e no exterior", segundo a marca gaúcha. Em território indiano, a marca atua em "varejo omnichannel, abrangendo comércio geral, varejo moderno e plataformas de e-commerce", explica a gigante da Serra. Em junho do ano passado, inaugurou um centro de distribuição em Mumbai.



Pelo acordo, Tramontina e Aequs têm participação de 50% cada um. A união no negócio soma "a experiência centenária da Tramontina com a infraestrutura completa e o conhecimento do mercado local da Aequs", destaca o grupo industrial e com operações de varejo de Carlos Barbosa. O investimento foi de 800 milhões de rúpias indianas. O empreendimento ocupa 160 hectares (1,6 milhão de metros quadrados) em Hubballi.

A nova unidade tem 80 funcionários e capacidade de produzir cerca de 400 mil panelas de alumínio por mês, com revestimento antiaderente ou cerâmico, descreve a marca. Em outubro, entra em operação na unidade uma nova linha de panelas de aço inoxidável, com capacidade para 75 mil unidades mensais.



“Este é apenas o início dessa operação e vemos grandes oportunidades de crescimento e expansão, tanto na capacidade de produção quanto na gama de produtos para necessidades domésticas que oferecemos ao mercado”, adirmou, na nota, Eduardo Scomazzon, presidente do Conselho de Administração da Tramontina.



“A demanda global crescente por panelas de alta qualidade representa uma grande oportunidade e esta parceria nos coloca numa posição privilegiada para atendermos o mercado indiano e o internacional”, destaca Aravind Melligeri, presidente e CEO da Aequs, no comunicado.



A marca de panelas tem está em mais de 120 países, com 23 unidades operacionais no exterior, entre elas 19 centros de distribuição. A Tramontina foi fundada em 1911, tem mais de 22 mil itens no portfólio e nove fábricas, sendo seis no Rio Grande do Sul, uma no Pará, uma em Pernambuco e uma agora na Índia. São mais de 10 mil funcionários.