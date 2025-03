Shopping tem cinema pela metade do preços e lojas com descontos

No último fim de semana de liquidação no Shopping Total, tem cinema pela metade do preço, além de descontos em 450 operações. O ingresso custa R$ 12,00, segundo o complexo. O Loucura Total começou na quinta-feira (13).Neste domingo (16), as operações devem abrir às 10h e podem funcionar até as 22h, além do que é o normal em domingos. As lojas têm descontos de 15% a 50%.