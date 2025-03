Leite tranquiliza Fecomércio-RS ao afastar aumento de impostos

A única coisa que os cerca de 400 participantes do primeiro Fecomércio-RS Debate não queriam ouvir nesta sexta-feira (14) era qualquer chance de novos aumentos de tributos ou volta do assunto à pauta estadual. O convidado foi o governador Eduardo Leite, mais credenciado a preocupar ou tranquilizar a plateia. Tudo indica que Leite não colocou esta dúvida na agenda dos integrantes dos setores de comércio e serviços gaúchos.

"Parece que essa vacina pegou, né?", concluiu o presidente da federação, que reúne mais de cem sindicatos patronais, a maior seleção do Estado, Luiz Carlos Bohn.

"Não precisa (mais imposto). Tem possibilidades de gestão pública, de concessões, de grandes obras que precisam ser feitas no Estado, que vai receber por direito do governo federal", listou Bohn, ao indicar que a saída passa longe de maior carga tributária.

"O caminho é produtividade, parece que o governo entendeu", reforçou o dirigente.

Leite aproveitou as quase duas horas de palco, que teve no final questões feitas pela entidade e pelo público, para apresentar um balanço das ações do governo, desde seu primeiro mandato, com foco em resolver o déficit fiscal, abrir espaços para investimentos e para estruturar um plano de desenvolvimento.

"O nosso foco agora é educação e desenvolvimento", resumiu o governador.

Para responder ao apelo para não ser mais reativada a receita de majoração de alíquotas, feito no discurso de Bohn, ao abrir a sessão na sede da entidade, na Zona Norte da Capital, o governador detalhou concessões, venda de estatais e negociações como a da dívida com a União para abrir espaço de recursos para melhorar as condições de empreender no Rio Grande do Sul.

Um dos momentos mais destacados por Leite foi o do fim do bilionário Caixa Único, que historicamente acumulava déficits devido à insuficiência de recursos, supridos por outras fontes, gerando dificuldades gerais, como na previdência.

Aliás, um tema que ainda gera preocupação, admitiu o governador. "O Rio Grande do Sul é o estado com maior percentual de população com mais de 60 anos", citou ele, destacando que que as medidas para criar condição de investimentos, que somam quase R$ 10 bilhões, precisam ser mantidas, mesmo em eventual troca de governo.

Sobre a condição do Estado, Leite disse que o empreendedor não tem de buscar formas de resolver sua vida, mas é a máquina pública, principalmente o que abrange regras como área fiscal, que precisam dar conta do que as empresas precisam.

O chefe do Executivo usou a parte final para descrever instrumentos criados também para dar conta da reconstrução, pós-enchente histórica, como a agência de desenvolvimento. Indicou desafios como novas concessões, em áreas como estradas, citou, por exemplo, a RS-010, via alternativa para ligação na Região Metropolitana, que está no plano e implantação com previsão de pedágio.

Para atacar impactos climáticos, o chefe do Piratini citou o Fundo Rio Grande, com R$ 14 bilhões, que está na fase de contratação de estudos para definir obras, que vão de pontes, estradas e moradias.

"O principal será dotar o Estado de capacidade de resiliência, de resistir, de estar fortalecido para eventuais novos eventos climáticos", relacionou.

O tema reservado para o fim contemplou a expectativa das empresas por facilidades na emissão da Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA). Mudanças começaram em fevereiro para setores como restaurantes. Leite disse que será gradativa a aplicação a todos os setores.