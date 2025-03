No ponto: Banrisul, Praia de Belas, CDL-POA, Fecomércio-RS, Villagio Caxias, Amazon., Pontal e São João

> O Banrisul vai montar duas agências novas, que prometem conceito com novas áreas, diferentes das existentes, para receber os clientes, diz o presidente, Fernando Lemos. Uma delas será na Rua dos Andradas, onde foi Casa Maria, que se mudou para a antiga Livraria do Globo.

> A CDL Porto Alegre está fazendo uma pesquisa de "porto-alegrense para porto-alegrense", para saber a percepção sobre o Centro Histórico. "Nosso objetivo é descobrirmos juntos como torná-lo um lugar melhor", diz o envio pela In Loco Pesquisas. São questões sobre rotina e frequência à região e o que piorou, melhorou ou não teve alteração.

> O Pontal Shopping, na orla da Capital, está com nova opção de gastronomia. O El Guerrero, fast-food de comida mexicana, já está em operação.

> O Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, está tirando do papel um antigo projeto, previsto desde 2021, para aproximar o complexo da orla. O Praia está instalando quadras esportivas na área externa voltada para a avenida Ipiranga . Serão quadras de areia para beach tênis, vôlei ou futevolei e uma para basquete. Frequentadores terão materiais para praticar os esportes. O local fica pronto até o fim de maio.

Quadras estão sendo montadas em área que fica voltada para a avenida Ipiranga THAYNÁ WEISSBACH/JC

> A Fecomércio-RS está reativando o Instituto Fecomércio-RS de Pesquisas (Ifep-RS), que operou durante os anos 2000 e volta agora remodelado. O Ifep-RS fica no Lab Fecomércio-RS, terá equipe para análise de dados, cenários e estudos de impacto regulatório, sob direção do economista Lucas Schifino, gerente de Relações Governamentais.

> O Villagio Caxias terá nos dias 26 e 27 o Villagio Trends, com desfiles no espaço LifeStyle, às 19h e às 20h30min, com coleções de 34 lojas.

> A Amazon faz até dia 21 promoção dentro do calendário do Dia do Consumidor., com descontos de até 45%. Os clientes poderão aproveitar promoções em produtos de marcas nacionais e internacionais, em diversas categorias.

> A Farmácia São João abriu nova loja, desta vez em Canoas, perto do ParkShopping, na avenida Farroupilha. A rede tem mais de 1,1 mil pontos. A filial, além de remédios e outros itens e serviços, tem espaço kids, floricultura e calibrador de pneus. Clientes também podem acessar levando seus pets.