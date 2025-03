Vendas do comércio sobem no RS e caem no Brasil em janeiro de 2025

O comércio do Rio Grande do Sul mostrou mais vigor do que a média brasileira do setor na largada de 2025. O IBGE divulgou, na manhã desta sexta-feira (14), a nova Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) que cravou alta de 1,5% no volume de vendas do varejo geral gaúcho e de 3,9% no ampliado frente a dezembro de 202. A venda de eletrodomésticos teve aumento de 18,8%, liderando em 12 meses.

O comércio gaúcho ficou na sétima posição na estatística de janeiro ante dezembro, mas foi a melhor colocação entre as maiores economias, à frente de Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, que tiveram taxas positivas, ou seja, altas.

No Brasil, o setor em geral teve queda de 0,1%, e o ampliado avançou 2,3% na comparação com o mês anterior. No cenário nacional, as vendas frente a janeiro de 2024 tiveram crescimento de 3,1%. No recorte ampliado, a elevação foi de 2,2%.

Na variação anual, o Estado veio melhor ainda, com a segunda maior alta no geral, com aumento de 10,8% no volume comercializado. No ampliado, o desempenho foi maior, com alta de 12,1%.

Nas duas dimensões em relação a janeiro de 2024, o varejo gaúcho só perdeu para o do Amapá, que teve elevações de 14,3% (varejo geral) e 16,9% (ampliado). Em relação a dezembro, o Amapá também ficou na dianteira: 13,1% (geral) e 13,5% (ampliado.

O varejo geral reúne desde combustíveis, supermercados, farmácia, vestuário, eletros a livrarias. Já o ampliado tem veículos, materiais ele construção e atacarejos.