Farmácias Agafarma buscam negociações em feira da rede

Feira que reúne integrantes da rede Agafarma vai até esta sexta-feira (14) na Serra Gaúcha com negociações diretas entre o setor e laboratórios e outros fornecedores. A Mega Feira, como é chamada a inciativa, proporciona negociações com valores mais vantajosos para os pontos de venda e até para oferta aos consumidores.

Mais de 70 marcas da indústria farmacêutica e de beleza estão desde esta quinta-feira (13) no Serra Park, em Gramado. O evento, promovido pela Associação Gaúcha de Farmácias e Drogarias Independentes (Agafarma), atrai operações do varejo farmacêutico que estão em 245 municípios do Rio Grande do Sul e em algumas cidade de Santa Catarina. A rede soma mais de 5 mil empregos diretos gerados por cerca de 500 farmácias. Pelo Serra Park, devem circular uma média de 2,5 mil visitantes por dia.

O evento também é estratégico para a indústria e para os associados, diz a associação. O presidente da Agafarma, Jorge Saint Pierre, lembra que o calendário anual de reajuste de preços, que ocorre em abril, favorece as negociações com preços ainda anteriores ao aumento. "A expectativa é crescimento de 20% dos negócios gerados sobre a edição de 2024”, projeta Pierre.



“A Mega Feira é um encontro anual dos associados que tem como propósito impulsionar as farmácias não apenas comercialmente, mas frente a tendências e inovações relevantes para os consumidores. Tudo é pensado para proporcionar oportunidades estratégicas de negociação, facilidades de compra exclusivas, acesso a lançamentos da indústria”, destaca o dirigente. "A cada ano, o eventos se consolida mais", aposta o Pierre.

Na área de mais de 4.230 metros quadrados do centro de eventos, estão laboratórios, indústrias, distribuidoras de medicamentos, fabricantes de produtos de higiene e beleza, empresas de tecnologia comercial e de mobiliário para farmácias. Lounge tem suplementos da marca própria Mercofarma, além de distribuição de chocolates e cafés.