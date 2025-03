Coluna de segunda

Novidade no terceiro maior grupo supermercadista do Rio Grande do Sul, o Unidasul (Rissul e Macromix): Eneo Karkuchinski, ex-CEO do Imec (dono do Desco), assumiu o posto de diretor-executivo. Já atua ao lado do presidente do Unidasul, Augusto De Cesaro (na foto, à esq), vencedor da Medalha Marcello Zaffari, maior honraria entregue pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). A coluna falou com De Cesaro e traz detalhes na edição de segunda.