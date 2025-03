Loucura Total tem quatro dias de descontos até domingo

A mais tradicional liquidação do Shopping Total está de volta. O nome já é uma provocação: Loucura Total, que começa hoje e vai até domingo no complexo em Porto Alegre, com descontos em mais de 450 operações. A direção do shopping diz que são mais de 1,8 mil ofertas. Também na praça de alimentação e no cinema, com ingresso a R$ 12,00, estão as promoções.

"O grande diferencial do Loucura está na preparação cuidadosa, na seleção estratégica dos produtos e nos descontos reais. Para o lojista, a campanha representa um segundo Natal em vendas", compara Silvia Rachewsky, gerente comercial e de marketing. As lojas têm descontos de 15% a 50%. No domingo, o shopping abrirá das 10h às 22h.