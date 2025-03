Atendimento de pessoas com autismo é tema de curso para lojistas em Porto Alegre

Tema emergente em diversas áreas, a inclusão de pessoas com autismo terá atividade voltada ao comércio. Esse é o tema de capacitação na CDL Porto Alegre gratuita nesta quarta-feira (12). A provocação que deve ser abordada é direta: "Seu atendimento está realmente preparado para todos os clientes?".

A palestra é nesta quarta-feira (12), das 18h30min às 20h, na sede da entidade na Capital, na Praça Oswaldo Cruz, 10, no Centro Histórico. A meta é dar ferramentas para que comerciantes e equipes saibam como ligar com o autismo. Mais informações pelo WhatsApp (51) 98021-9515.

A gestora de Recursos Humanos e Capacitação para o Varejo, Elisa Pesa, cita, em nota, que "pessoas autistas e suas famílias ainda enfrentam desafios no atendimento no varejo". Elisa observa que "pequenas adaptações podem transformar significativamente a experiência de compra e fortalecer a fidelização do cliente".



A capacitação var abordar desde conceitos, o que é o autismo e como identificar, atendimento inclusivo, legislação e boas práticas de atendimento e exemplos positivos e negativos sobre como ocorre a interação no comércio.



Os facilitadores são Igor Bueno e Ana Carolina Rodrigues, criadores da 'Causa Nobre', empreendimento especializado em desenvolvimento de projetos sociais, e produtores do livro 'Diário Azul - Uma Jornada Através do Autismo'.