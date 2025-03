Mulheres têm mais empatia e liderança nas empresas, diz fundadora do hub ILoveMyJob

Onde as mulheres podem ter mais espaço e oportunidade para impactar os negócios? A fundadora do hub de marca empreendedora do Brasil, ILoveMyJob, a gaúcha Angélica Madalosso, aposta que características como empatia e liderança são vantagens frente aos homens. Mas há ainda muito terreno a conquistar, alerta Angélica.

A fundadora dos hub Angélica cita que as mulheres são pouco mais de 35% dos empreendedores gaúchos, segundo o Sebrae, com dados de 2023. Além disso, apenas 20% dos negócios liderados por mulheres acessam recursos. Mais de 654,3 mil mulheres estão à frente de negócios, segundo o Relatório de Empreendedorismo Feminino do Sebrae, de 2023.

O hub vai promover em 21 de março o Encontro da Mulher Empreendedora RS, com inscrição gratuita. São 20 vagas. O evento vai das 18h30min às 21h , na sede do hub, na avenida Carlos Gomes, 1859, sala 408.

"A iniciativa busca conectar empresárias que enfrentam dificuldades para crescer no mercado e querem trocar experiências sobre estratégias para expansão, captação de clientes e liderança feminina", comenta Angélica. O ILoveMyJob já atendeu marcas como Natura, iFood e Raízen. O hub atua com mais de 20 empresas, além de já ter formado mais de mil profissionais em cursos especializados.

Minuto Varejo - Como surgiu a ideia do hub?

Angélica Madalosso - A ILoveMyJob nasceu no começo de 2021, após uma jornada de empreendedorismo na empresa em que trabalhava, na qual criei uma área voltada para a gestão de marcas empregadoras. Percebi que o Employer Branding Brasil tinha oportunidade para ter parceiros e empresas especialistas, ajudando as empresas a serem mais atrativas e a encontrarem pessoas mais conectadas com seus alunos. Uma das coisas que me ajudou muito a ter essa coragem foi a maternidade. Após o nascimento da minha primeira filha, consegui ter mais clareza sobre o meu potencial de suportar e ser resiliente aos mais diversos desafios, que é o que um empreendedorismo exige da mulher, além de me enxergar como uma mulher criando um negócio do zero.

MV - Onde as mulheres empreendedoras estão mais inseridas?

Angélica - Recursos humanos, pela sua essência, é uma área mais feminina. As pessoas para as quais prestamos serviço dentro das empresas são mulheres. Nossos alunos e alunas das iniciativas de educação também são majoritariamente mulheres, e o nosso quadro de colaboradores também é majoritariamente feito por mulheres, por termos profissionais muito voltadas para as áreas de comunicação e RH. De maneira muito intencional, abrimos mais oportunidades e priorizamos os currículos femininos. Temos bolsas nas nossas iniciativas de educação que são focadas em TEDs para ajudar mulheres que estão desempregadas na área de recursos humanos e de gestão de marcas de empregadoras. Isso nos ajuda a formar um pouco de talento por meio dos nossos próprios recursos para as careiras dentro da I Love My Job.

MV - Há presença forte no varejo, por exemplo? Quais são as dificuldades que empreendedoras enfrentam para ocupar mais espaço?

Angélica - As mulheres estão mais presentes no setor do varejo, porque é um modelo de negócio que acaba sendo mais simples. A mulher sente mais autonomia para poder empreender. Serviços, como o setor de estética e bem-estar, também são majoritariamente tocados por mulheres. Para se ter ideia de como ainda há muita oportunidade de espaço para o impacto da presença feminina, dado do Sebrae mostra que apenas 20% dos investimentos feitos em empresas são para negócios liderados por mulheres. Cerca de 80% dos aportes são em empresas comandadas por homens. Ou seja, onde há mais impacto financeiro ainda os homens dominam. Aqui, vemos uma oportunidade grande para que as mulheres estejam cada vez mais em setores que, de fato, alavancam a autonomia.

MV - Falando de carreiras/oportunidades: estamos muito longe de ver as mulheres com oportunidades iguais as dos homens?

Angélica - O empreendedorismo é uma carreira que as pessoas, às vezes, têm a ilusão de que dá flexibilidade. Mas vejo que significa um compromisso muito grande com as pessoas que você contrata, para quem vende e na comunidade onde o seu produto ou serviço impacta. Isso gera um compromisso infinitamente maior do que ser uma pessoa com carteira assinada, por exemplo. O incentivo do governo e de empresas para mulheres empreendedoras ainda é pequeno. Como podemos criar incentivos que ajudem a mulher a equilibrar melhor as suas responsabilidades enquanto mães, para poder dar conta de um grande desafio que é o empreendedorismo? Quando a mulher empreende muitas vezes significa, inclusive, ter menos flexibilidade.

MV - Quais as vantagens de ter mais mulheres na força de trabalho?

Angélica - Hoje quando se olha para o que os talentos valorizam dentro de uma empresa, muito se fala em gestão empática, liderança próxima e aberta e que as mulheres têm mais poder de escuta do que os homens. A vantagem de ter mais mulheres no ambiente corporativo é justamente devido à essa postura humanizada que vem sendo um grande diferencial competitivo nas empresas no quesito de atração e fidelização de talentos.