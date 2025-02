No Ponto: Macromix, Pontal Shopping, FBV, Nacional e Carrefour

> O Macromix Atacado, bandeira de atacarejo do Unidasul, também dono do Rissul e terceiro grupo supermercadista gaúcho, terá nova unidade, desta vez em Esteio, onde foi o Carrefour. A reabertura como Macromix é ainda no primeiro semestre. A filial, do formato que mais cresce no Estado, será entre a avenida Presidente Vargas e a rua Soledade. O grupo promete novidades na nova operação.

> Pontal Shopping está com posto vago de gerente-geral. Amélia Siqueira, com passagens pelo Grupo Iguatemi - a última no comando do I Fashion Outlet Novo Hamburgo -, deixou o cargo em dezembro. Amélia contou à coluna que assumiu "oportunidade na Goldsztein Administração Patrimonial". O Pontal ainda não definiu sucessor da executiva.

> A Feira Brasileira do Varejo (FBV), comandada pelo SindilojasPOA e com parceria inédita com o Sebrae-RS, vai implementar um programa de compensação de emissões para tornar o evento carbono neutro. A iniciativa será coordenada pela startup AKVO ESG, de Erechim, que vai elaborar relatório e diagnóstico de práticas. A FBV vai de 21 a 23 de maio no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

> O Carrefour comunicou, na divulgação do balanço do último trimestre de 2024 e do ano, que vai fechar as lojas do Nacional que não forem negociadas ainda no primeiro semestre. Até agora apenas 12 das 39 em operação no Estado foram vendidas - 11 para o grupo Nicolini, de Bagé, e uma para o Kern. A maior barreira para fechar negócio com interessados é o valor dos aluguéis dos polos, que são de terceiros.