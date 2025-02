No Ponto: Mini Kalzone, Travessa, Paisagem, Lugano, Liquida POA, Agas e Herval

> A Mini Kalzone abriu em Canoas o primeiro drive-thru da Grande Porto Alegre. Aloja conceito tem mais de 400 metros quadrados, em ambiente que trouxe clima desurfe e mar, e fica na avenida Getúlio Vargas, 4713.às margens da BR-116, no sentindo Capital-Interior. Tem espaço kids comsimulador de surfe e escorregador gigante.

> Livrarias estreando: Travessa, do Rio de Janeiro, vai abrir no Iguatemi Porto Alegre. Paisagem, que já tem no Moinhos Shopping e Bourbon Country, do Grupo Zaffari, entrou no mix do futuro Bourbon Carlos Gomes.

> A Lugano, de Gramado, cresce no mercado externo. Só para o Valentine's Day, comemorado na sexta-feira passada nos Estados Unidos (semelhante ao Dia dos Namorados, do Brasil), foram exportadas 3 milhões de trufas para a rede Dollar Tree. Foram 500 mil caixas, com seis unidades cada. Além disso, 800 mil caixas são para o Natal. Canadá recebeu 250 mil caixas. A coluna conferiu a venda em uma das unidades da Dollar Tree, em Nova York, e unidades tinham esgotado. Funcionários disseram que o produtos vendeu muito.

> A CDL-POA lança na quinta-feira mais um Liquida Porto Alegre em clima de desafio, ante o cenário macroeconômico. "Mesmo assim, estamos com expectativa bem positiva. Estamos trabalhando muito forte de engajamento, mais do que nos últimos anos. O lojista está mais consciente de que precisa oferecer condições que sejam realmente diferenciadas", comenta Irio Piva, presidente da entidade.

> A Agas começou a levantar informações para o ranking do setor, com dados de 2024.

> O Grupo Herval vai focar, na Movelsul, que abre nesta segunda-feira (17) em Bento Gonçalves, no posicionamento de ser fabricante de colchões livres de EPS (isopor). Com assim? Muitos consumidores podem ignorar, mas o isopor entra na composição para deixar os produtos mais leves e reduzir custos, como do frete, mas a conta para o consumidor é menos durabilidade e rigidez. O grupo gaúcho produz os próprios insumos, que têm ainda molas e outros componentes.