Da Serra ao Litoral: novas áreas vão de lojas a lazer

Da Serra ao Litoral, empreendimentos reforçam as opções de varejo e serviços, com foco em lazer para todas as idades. No circuito da Serra, complexos terão mais projetos ou ampliam o que já está em operação. Em Caxias do Sul, duas empresárias vão unir lazer para público infantil, com cafeteria e outros espaços, na antiga estação ferroviária.

Em Canela, o Kempinski Laje de Pedra ganha lojas e acelera a entrega de fases do projeto que revitalizou a marca ligada à hotelaria da região. No Litoral, Capão da Canoa tem agora uma Rua Coberta, inspirada na homônima de Gramado, ligada a um empreendimento também com mall e área residencial.

Em Caxias do Sul, a Estação Férrea, que já tem, um mix de alimentação na área revitalizada, ganhará o Estação Téti, que vai unir arte, cultura e gastronomia para crianças, adolescentes e famílias. O projeto abrirá no primeiro semestre com 600 metros quadrados, café temático, espaço maker, áreas para primeira infância e palco para shows e performances ao vivo, informam as empreendedoras Cali Troian e Cris Biazus.

O piloto do projeto de lazer foi rodado no Festival Téti, na Festa Nacional da Uva de 2024. Cali e Cris apostam que vão preencher uma lacuna neste segmento na cidade.



No Kempinski, o edifício Bosque, com 16 mil metros quadrados, foi concluído. Além do restaurante 1835 Carne & Brasa, dos mesmos donos do 20Barra9, a loja La Victoria já abriu e depois virão o Wine Bar, o Whisky Society e a Galeria do Laje. O empreendimento tem ainda o LajeXperience, sala imersiva que conta a história do local, em um passeio pelo “novo” Laje de Pedra. “Foram quase 30 mil metros cúbicos de terra e quase 20 mil metros cúbicos de pedra retirados da área”, conta José Ernesto Marino Neto, sócio do empreendimento. O retrofit está na segunda fase, com ampliação da hotelaria e residencial. O investimento foi de R$ 300 milhões. Reforma e modernização envolvem 24 mil metros quadrados.



No Litoral, o Life Promenade ganhou a Rua Coberta, seguindo o conceito gramadense, com restaurantes de diversos estilos, além de programação no verão, com maior demanda na região. Entre os jardins verticais, estão quiosques com opções de sorveteria, crepes, poke, hambúrgueres, cafeteria e sushi. A área de lojas tem 15 operações, entre moda feminina, barbearia e outros serviços. No verão, feiras de artesanato e shows atraem público. O complexo teve aporte de R$45 milhões, entre áreas residencial e comercial, e foi finalizado há 12 meses.