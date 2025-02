 O Café do Mercado abre hoje no Praia de Belas Shopping.

 Pós-NRF: O primeiro Café com Lojistas, do SindilojasPOA, de 2025, será quinta-feira, às 8h30min, na entidade (rua dos Andradas, 1.234, 9º andar). Inscrições pelo sindilojaspoa.com.br. Associados são isentos e público em geral paga R$ 50,00. A Fecomércio-RS realiza no dia 18, das 9h das 12h, com entrada gratuita, evento com as principais tendências apontadas em Nova York, na sede em Porto Alegre (rua Fecomércio, 101). A coluna participa de um dos painéis. No mesmo dia, a CDL Lajeado tem evento sobre o tema, às 19h, na sede da entidade.

 O Sebrae-RS concluiu a compra do prédio da futura sede, onde ficam hoje loja e antenas da Claro, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, informa Daniel Coferi, da área Corporate da Foxter. O negócio envolveu R$ 30 milhões, com parte dos recursos repassados pelo Sebrae Nacional. A transferência deve ser em 2026, adiantou o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-RS e da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn.

 A Amazon Brasil inaugurou novo centro de distribuição (CD) em Cajamar (SP), o mais tecnológico da América Latina e o maior da empresa no Brasil. Agora a companhia tem 11 CDs.

 A Fruki montou o Wellness Club Água da Pedra, em Xangri-Lá. De quinta-feira a domingo, até o Carnaval, o espaço terá atividades físicas e de bem-estar, com treinos de corrida e funcional e sunsets com DJs. As atividades vão das 8h às 12h e das 15h às 19h.

 O Bourbon Teresópolis, do Grupo Zaffari e situado em Porto Alegre, acaba de ganhar unidade do Espaço Paula Vedana, na área de estética.