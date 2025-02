Depois de hotel, Criamigos amplia produtos e parcerias em 2025

Depois de estrear o primeiro hotel exclusivo para crianças do Brasil - que pode ser também no mundo -, a marca gaúcha Criamigos, de Gramado e com mais de 70 lojas pelo Brasil, terá novos negócios, contam as duas sócias-fundadoras, Veronicah Sella e Natiele Krassmann, que estão no oitavo episódio do videocast da coluna. "Um dos super lançamentos para 2025 é a linha de presenteáveis", adianta Natiele. Mas vem mais em novas parcerias (collab), desta vez com uma linha que marcou os anos de 1980, para reforçar a família dos bichinhos de pelúcia customizados, "criados" de acordo com o desejo da criança (ou adulto). Aliás, o amigurso, que já vem com cordão umbilical, coração e certidão de nascimento, vai ter agora passaporte para ganhar o mundo. A seguir, os principais momentos do bate-papo que pode ser assistido na íntegra pelo QR Code nesta página. Todos os episódios estão no canal do JC no YouTube e Spotify.

Minuto Varejo - Qual é o segredo para a evolução até agora?

Veronicah Sella - A gente acredita muito em relações e conexões. A gente olhava e dizia: qual é o tamanho desse mercado? Mas qual é o mercado quando é algo tão inovador? Levamos mais de um ano e meio pra formatar esse negócio. E dinheiro? Foi a economia da vida. Um dia o marido da Nati perguntou: "Vocês vão ficar mais felizes em perder esse dinheiro, se tudo der errado? Ou não fazer e passar a vida dizendo: "Ah, eu devia ter feito, né?" Optamos por arriscar o dinheiro da vida. E tem também o empreendedorismo feminino, do nunca está bom, pronto o suficiente. A gente fala até hoje: a Criamigos inaugurou a primeira unidade em 2016, mas não abriu pronta. Falamos hoje: a Criamigos ainda não está pronta. Isso tem muito do feminino, de sempre querer mais e cuidar muito do detalhe.

MV - A Disney serviu de referência?

Veronicah - Qual é a diferença da Criamigos e a Disney?

Veronicah - Muito é a idade, mas também é que conseguimos colocar a nossa história dentro do produto. Na hora que a pessoa coloca a voz, é uma mensagem única.

Natiele - São muitas histórias. Tem pedido de casamento, batimentos cardíacos do bebê. Na pandemia de Covid-19, muitos perderam entes queridos. Para eternizar o áudio de mensagens recebidas antes da perda pelo WhatsApp, as pessoas colocaram a voz em uma pelúcia. Nestes casos, chegamos em crianças de idade e também de coração, pois atingimos muitos adultos.

MV - O que é mais difícil para formar a cultura da Criamigos?

Veronicah - O maior desafio é manter a chama do encantamento viva nas pessoas na ponta. Quem faz a Criamigos ser hoje do tamanho que é não é mais a Veronicah e a Natiele, mas os amigursos, como chamamos os vendedores e depois os líderes e os franqueados. A gente vai dando o insumo para essa paixão, esse amor, porque não é venda. Tem vínculo emocional que envolve as pessoas. São histórias lindas e, às vezes, tristes.

MV - Como surge o hotel exclusivo para crianças e a Oficina da Diversão?

Natiele - Começamos a nos perguntar como que a gente faz para permanecer mais tempo na vida dos nossos consumidores como marca. Foi depois da pandemia que surgiu a ideia do primeiro hotel temático para crianças do Brasil, já como passos seguintes da marca. Falávamos sobre ter o empreendimento, pois estamos no berço da hospitalidade, que é Gramado. Por isso, a ideia do complexo 100% temático. Desde a porta e check-in, tudo é feito para as crianças. São elas que convidam os adultos a se hospedar. Os quartos têm a porta alta e a porta pequenininha para os pequenos entrarem. Montamos o Mundo Criamigos num prédio icônico, na antiga fábrica da Ortopé. O complexo engloba hotelaria, entretenimento e gastronomia. São 12 mil metros quadrados de memórias afetivas entre as famílias e de conexão emocional. Somos hotel amigo da criança autista. Quando a gente olha para o potencial, para o fluxo, vale a pena cada centavo do investimento. O projeto tem 60% de recursos da Criamigos e 40% de investidores externos que acreditaram no potencial para o Mundo Criamigos Gramado. Mas vai ter mais no futuro em outros lugares.

MV - O que vai ter de novidade este ano?

Natiele - A gente já fechou com o Ursinhos Carinhosos para fazer parte da Criamigos, como foi com a Hello Kitty. Menos am marca com produtos interativos, sensoriais e em vários mercados. Este ano estamos entrando na linha de presenteáveis. A ideia é estar presente com o presente na vida do outro, que gere conexão e lembrança. São embalagens lindas que estão nas lojas em todo o Brasil. São linhas para os filhos, amigos, afiliados, tias e tios. Vamos explorar desde a maternidade, descoberta do sexo do bebê e teremos uma campanha para o Dia dos Namorados, para despertar o romantismo nos casais com mais de 50 anos.

MV - O que é fundamental para um negócio dar certo?

Veronicah - É ter olhar atento para entender as oportunidades que estão, muitas vezes, em outros segmentos, além de ouvido muito atento para o que o cliente está dizendo. Mas quando falamos em cuidar do nosso cliente, se a gente não cuidar do nosso funcionário, não vai funcionar. Quanto mais se fala em inteligência artificial, quanto mais humanos a gente for, mais check vai ser. O diferencial da Criamigos está no quanto mais humanos a gente é, enquanto o mundo se torna cada vez mais digital. É o olho no olho. É o momento. Isso nenhuma IA vai entregar.