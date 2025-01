Starbucks estreia regras para ficar em cafeterias: "Vai comprar?", pergunta funcionário

“Vai comprar?” Um funcionário da cafeteria mais famosa do mundo percorre o salão de uma das filiais em Manhattan, em Nova York, fazendo a pergunta a pessoas sentadas, normalmente ao celular. O motivo: nova política da Starbucks, em vigor desde essa segunda-feira (27). Para permanecer em sofás, mesinhas e balcões das lojas, só gastando.

A exigência também vale para usar o banheiro, que tinha acesso liberado, seja em áreas mais turísticas ou de trânsito de residentes. Agora tem de consumir para receber um código e usar o toalete. O rol de medidas vale para unidades nos Estados Unidos e no Canadá. A marca está no Brasil, com presença em Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul. Desde 2018, que a liberalidade em ocupar instalação estava em ação.

Cordialmente, “os clientes” disseram ao atendente que iriam comprar algo, em resposta ao funcionário, presenciou a coluna Minuto Varejo. A nova política foi definida pelo CEO, Brian Niccol, que veio da rede de alimentação Chipotle, e busca reverter queda em vendas das cafeterias. A ideia é retomar o ambiente e atratividade das lojas, um "Back to Starbucks”, para quem quer realmente aproveitar o cardápio da marca.

Medidas limitam uso de banheiro, mas resgatam serviços, bebidas extras para clientes PATRÍCIA COMUNELLO/DIVULGAÇÃO/JC

A coluna perguntou a um dos funcionários na loja da rua 86 esquina com avenida Columbus, no Upper West Side, que atendia no balcão como as pessoas estavam, reagindo à nova política. Ele contou que algumas não gostam e saem e outras aceitam. Para o atendente, a medida está correta ao atrelar a permanência ao consumo, pois faz parte do negócio.

Além do "pagar para usar", a cafeteria também retoma outros serviços como refil gratuito de bebidas (café coado ou chá) para quem usar canecas de cerâmica, copos de vidro ou seus próprios recipientes reutilizáveis, e balcão com garrafas com leite, creme e adoçantes, para reduzir o trabalho dos baristas e agilizar o atendimento.

Alguns comportamentos não serão tolerados, como fumar, vaporizar, consumir álcool ou drogas nas dependências da loja.