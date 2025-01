Lojistas do Brasil antecipam a busca de coleções de outono e inverno na Serra Gaúcha

Polo da produção de design e vestuário gaúcho, a Serra Gaúcha atrai milhares de lojistas para as compras das coleções do outono e inverno de 2025. Duas iniciativas movimentam a região entre Farroupilha, clássica pela confecção de malhas, e Gramado, centro turístico e também de marcas ligadas ao setor têxtil.

Uma das mais tradicionais malharias da região, a Biamar, aposta na montagem e oferta da coleção na sede em Farroupilha, que atrai varejistas do Sul do Brasil.

Em Gramado, mais uma Fenim Fashion entra em cena esta semana, desta terça-feira (28) a quinta-feira (30) no Serra Park, com mais de 800 marcas e expectativa de receber mais de 20 mil comerciantes de todo o Brasil.

Segundo a organização, muitos compradores sinalizam que vão priorizar a Fenim, frente a outros eventos no Sudeste, devido aos impactos das cheias do primeiro semestre de 2024. O diretor da feira, Julio Viana, acredita que muitos lojistas do Sul que costumavam ir para São Paulo ou Rio de Janeiro para comprar estão com poucos recursos ou endividados para cobrir os custos da viagem e terão que repor produtos buscando fabricantes locais.

A Fenin, considerado o maior evento no segmento têxtil e de vestuário da América Latina, terá novas coleções, além de palestras, com tema Varejo na Prática, com convidados da cena nacional da moda. Segundo a organização, a feira tem mais expositores.

Maior feira de vestuário do Brasil deve atrair mais comerciantes na edição de 2025 LIANE NEVES/DIVULGAÇÃO/JC

"A Fenim ganha importância ainda maior, depois das enchentes. Estamos trazendo o que temos de melhor no segmento de moda e confecção e alimentando o turismo empresarial", associa Viana. No começo de julho, a feira tem uma edição para lançar a coleção Primavera e Verão, no Expocentro, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Biamar: foco na venda antecipada das coleções

A Biamar Malhas repetiu este mês a estratégia de lançar a coleção no showroom da marca na cidade da Serra, onde tem sua base de produção. Há 15 anos a malharia apresenta as novidades em ações justamente na sede para atrair lojistas que atuam com o segmento. Em 2025, a meta é ter 25% do faturamento do ano com a abordagem em janeiro.

Em 2024, a fatia ficou em 20%, segundo a empresa, que completará 40 anos de operação em 2026, focada em abastecer lojas e com maior mercado na Sul do Brasil. A abertura da temporada ocorreu em 6 de janeiro e segue neste mês.

Suélen Biazoli, gerente de criatividade e comunicação da Biamar, explica, em nota, que a abordagem na largada do ano é bem recebida pelo varejo devido a liquidações de verão e preparação das compras dos modelos para a estação com temperaturas mais baixas.

Na primeira semana da campanha, mais de dois mil lojistas passaram pelo showroom. "Os lojistas estão ansiosos por novidade", associa a gerente da marca. A direção da Biamar admite que havia receio sobre a busca das coleções. "Mas o resultado surpreendeu", comenta Itacir Ari Marmentini, um dos sócios-proprietários da confecção. Para o ano, a marca espera crescimento de vendas de 10% e projeta investir R$ 5 milhões.