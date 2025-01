De segunda mão com grife de luxo à Inteligência Artificial nos óculos

De segunda mão com grife de luxo à IA nos olhos, por meio do óculos. Foram dois exemplos que a comitiva gaúcha que está em Nova York conheceu no segundo dia de visitas técnicas. A The Real Real, marca que surge em 2011 no on-line e abriu em 2016 a primeira das três lojas em Nova York aposta em um negócio com roupas e acessórios e joias de grifes com muito cuidado na verificação de produtos e com ponto que resolve a vida dos clientes. A primeira é maior unidade fica no Soho e está repleta de mensagens e facilidades. Nas araras e expositores, estão artigos de Gucci, Louis Vuitton, amou Miu e outras da lista das "mais in". Na Ray-Ban Meta, a estrela é o Meta Smart Glasses, uma parceria com a marca de óculos que impulsiona o modelo que custa mais de US$ 300,00. Esse é bem mais em conta que outros, como oda Apple - quemais de US$ 3 mil mas ainda em fase de testes. É possível tirar fotos, fazer vídeos e áudios acionando funções que estão na haste do óculos.