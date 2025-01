Retail media à holografia: telas dominam

A Expo, que reuniu mais de mil empresas e desfilou tecnologias, nos mega pavilhões do Javits Center, foi território supremo de telas. Além de IA, em diversas formulações, como nos hologramas da Proto, no estande da AWS, da Amazon, com imagens e assistente de Inteligência Artificial, também o retail media ganhou espaço. A ideia é que o varejo possa usar os ambientes de gôndolas e outros espaços da loja para expor publicidade de produtos e serviços e ter receita. Há diversos exemplos, como usar o front da gôndola, mas também telas que se distribuem pela loja, atraindo a atenção de consumidores e apresentando detalhes de uso do produto e campanhas. Já a Proto pode responder a perguntas em diversos idiomas. A menina mostrada em um recipiente de vidro é efeito de uso de IA, a partir de gravação de três minutos da pessoa real. Um expositor com o recurso custa US$ 40 mil (mais de R$ 200 mil), e a Amazon deve este ano já levá-lo a centenas de locais de varejo.