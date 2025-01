Live abordou melhores momentos da feira

A íntegra da live que foi feita pela coluna Minuto Varejo está disponível com as percepções das cinco entidades que lideram a comitiva gaúcha à NRF 2025. É só acessar o QR Code. Os presidentes da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, do SindilojasPOA, Arcione Piva, da CDL-POA, Irio Piva, e da Federação Varejista do RS, Ivonei Pioner, e o coordenador de varejo do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa, foram entrevistados pela colunista. Desafios da loja física para atrair e fidelizar clientes e uso de Inteligência Artificial por pequenos negócios comandaram o palco do evento este ano.