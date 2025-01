Entidades gaúchas selam "união" inspiradas nos varejistas dos EUA

A NRF 2025 motivou os dirigentes das entidades varejistas que estão na comitiva gaúcha a selarem "uma união", aproveitando o ambiente repleto de informações e temática de desempenho e inovações no setor, com palco principal o Javits Center, em Nova York. A comitiva é a maior da história de participação com assessoria técnica do Sebrae-RS.

"Estamos todos aqui em busca do melhor resultado para o setor", destacou o presidente da Fecomércio-RS e do Conselho Deliberativo do Sebrae-RS, Luiz Carlos Bohn. A "união", considerando as pautas comuns do varejo, tem ainda a Federação Varejista do RS, Sindilojas Porto Alegre e CDL Porto Alegre.

Bohn explica que a convergência e o fortalecimento da parceria é efeito das interações que estão ocorrendo em meio à missão nos Estados Unidos. Na edição da feira em 2024, as quatro entidades já estavam juntas no roteiro, com a assessoria do Sebrae.

"Os varejistas norte-americanos têm muito a nos ensinar na maneira como atuam. Eles querem fazer negócios. Estamos aqui para aprender", destacou o presidente da Fecomércio-RS, citando que chamou a atenção a forma como os dirigentes da Federação Nacional do Varejo (NRF, de National Retail Federation) e líderes das companhias se referem ao setor.

"Todos tratam da cadeia como "a indústria", que abrange desde a logística, os fornecedores (produtores e serviços) e os comerciantes", ressaltou Bohn. "Temos de evoluir. Todos ganham com isso", completou o dirigente da maior entidade de comércio e serviços do Estado.

Irio Piva diz que o ato das entidades foi um "momento histórico" e ocorreu durante uma das atividades da agenda em Nova York, quando os integrantes da comitiva faziam um balanço do primeiro dia da NRF e das visitas técnicas. O grupo terá mais um dia de giro por lojas na cidade, que será nesta quarta-feira (15).

"A união é em prol de um varejo muito mais forte", definiu Piva, da CDL-POA. "Podemos hoje 'juntos' estar na NRF e 'juntos' discutir o que vimos. Quando estamos 'juntos', conseguimos resultados melhores."

"É um momento para estarmos juntos, conectados e focados em nossos propósitos. Quem veio para cá está aprendendo muito. Vamos levar este conhecimento para o Estado", projeto Pioner.

"É um momento histórico, cinco entidades que estão aqui em busca de novidades para levar ao setor. Isso não acontecia no passado e hoje temos possibilidade de fazer isso", credita Arcione Piva, do SindilojasPOA.