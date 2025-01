No Ponto: Fluxo intenso nas ruas e ideias de Nova York para o RS

> Manhattan: |movimento intenso, parecia formigueiro humano, em avenidas e ruas da ilha no sábado (11), mesmo com frio abaixo de zero grau, chamou a atenção da comitiva do Rio Grande do Sul que acompanha a NRF 2025, maior evento de inovação do varejo no mundo. Uma das regiões com calçadas lotadas era a do Soho. "Lojas estão cheias", disse um lojista da comitiva. Ao mesmo tempo, a icônica loja de departamentos Macy's anuncia mais fechamento de unidades.

> Na volta para casa: integrantes da comitiva em Nova York já captam iniciativas de lojas em Nova York que podem ser aplicadas ou adaptadas nos negócios. Carlos Klein, do SindilojasPOA e CDL-POA e com loja de vestuário masculino (Via Condotti), gostou da relação entre a marca de mobiliário e decoração Crate & Barrel e clientes com casamento. "Posso fazer parceria com empresas que atuam com esse eventos para o trajeto do noivo", comenta Klein, sobre relação com traje. Débora Lunardi, presidente da CDL de Erechim e direção da Federação Varejista, aponta soluções da loja de tênis APL como viáveis para pequenos varejos: "Iluminação confortável, provadores amplos e mobiliário móvel para variar o ambiente. Tudo é possível para o pequeno lojista".