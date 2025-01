Kopenhagen instala mais pontos com cafeteria e venda de chocolate em Porto Alegre

A chocolataria Kopenhagen está reforçando a presença no mercado gaúcho e chama a atenção pelo fôlego nas aberturas de unidades, todas próprias. Entre as maias recentes, estão a do Aeroporto Internacional Salgado Filho, na área de embarque doméstico, e em mais três endereços de Porto Alegre.

As outras estão na rua dos Andradas, no Centro Histórico, na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, e ainda no Bourbon Teresópolis, do Grupo Zaffari, na Zona Sul. O Bourbon Ipiranga, na Zona Leste, também entrará na lista de empreendimentos escolhidos pela marca.

Kopenhagen tem a segunda maior rede de lojas com venda de chocolates e também com atrativo de cafés. A primeira é a Cacau Show. A com venda de chocolates e também com atrativo de cafés. A primeira é a Cacau Show. A Kopenhagen foi comprada em 2023 pela gigante suíça Nestlé , abrindo novo mercado para a disputa da multinacional no Brasil. As operações brigam no chamada segmento de chocolates finos.