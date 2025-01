Shoppings de Caxias do Sul ganham novas marcas no fim de 2024

Dois shopping centers da maior cidade da Serra Gaúcha fecharam 2024 com novas lojas e expansão do mix, entre marcas regionais e nacionais. O fluxo, que também pode ter saída de operações como parte da mexida na composição dos shoppings, reforça dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

O Shopping Villagio Caxias teve ingresso de quatro novas operações, entre vestuário e alimentação. Já o Bourbon San Pellegrino, do Grupo Zaffari, teve 10 acréscimos no cardápio.

A Abrasce mostrou, em dezembro, que o setor ostentou ocupação de 94,7% até o terceiro trimestre de 2024, além de queda na inadimplência dos ocupantes de 4% para 3%. A entidade diz ainda que os números mostraram "solidez financeira dos empreendimentos e a confiança renovada do mercado".

No penúltimo trimestre do ano passado, as vendas avançaram 2,3% no setor. Aumento da massa de renda e a geração de empregos teriam sido decisivas para o desempenho, diz a Abrasce. O Sul teve a maior alta na receita, com avanço de 3,1%.

A direção do Villagio Caxias, complexo que chegou a 28 anos em 2024, informa que o empreendimento fechou o ano com 176 lojas, 6% mais que em 2023. Em dezembro, as marcas Beagle (moda), Zarth (esporte), Milky Moo (milkshake) e Burger King (fast-food) estrearam no complexo.

"Somente no ano passado foram inauguradas 14 lojas e cinco foram modernizadas", cita o Villagio, em nota.

"O ano foi marcado por um avanço significativo. Nosso foco é sempre proporcionar uma experiência diversificada e de qualidade, trazendo novidades e ampliando as opções", comentou o superintendente do shopping, David Hunner, na nota.

A Milky Moo abriu a primeira unidade na Serra, além de estra em Porto Alegre, Canoas e Passo Fundo. No País, são 230 franquias. A Zarth é nativa de Caxias do Sul e é conhecida por ser a única especializada em chuteiras no Brasil. A Beagle é de Santa Catarina e atua com moda jovem. A Burger King amplia a atuação no mercado gaúcho.



Alchi, de cosméticos naturais com materiais veganos, é empresa nativa da Serra Gaúcha SAN PELLEGRINO/DIVULGAÇÃO/JC

O San Pellegrino, situado no Centro de Caxias do Sul, teve dez reforços no fechamento de 2024. Entre as marcas, estão a Alchi, de cosméticos naturais e com uso de materiais veganos, que surgiu na cidade. Também entraram no mix de marcas a Malwee, Lupo, as duas de confecção e de operação nacional, a Nova Era Cosméticos e a Flow, especializada em refeições saudáveis.

A Nova Era vem abrindo unidades também em Porto Alegre, como no Pontal Shopping, realçando a expansão no setor de beleza. A marca tem mais de 10 mil itens no mix. O Zaffari diz, em nota, que as inaugurações "reforçam o momento de renovação" do Bourbon San Pellegrino. Ante de fechar o ano passado, o empreendimento já tinha tido a abertura de operações da Calvin Klein, Anacapri, Arezzo, Brisa Calçados e Brisa Esportes.