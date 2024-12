Operações ampliam horários e esperam clientes pré-Natal

Cerca de um quarto dos consumidores deixa as compras de Natal para os últimos dias ou horas. A percepção, que também ativa expectativa de lojistas, está em pesquisa da CDL Porto Alegre. Pelo menos 22,1% das pessoas vai resolver os presentes nos últimos sete dias antes da principal data do varejo, que vai na próxima quarta-feira.

A entidade acena que o comportamento tinha fatia menor, de 18,8%, na data em 2023. "A gente teve um incremento significativo das vendas no fim de novembro (Black Friday). Muitos clientes aproveitaram pra antecipar compras", acredita Carlos Klein, vice-presidente da CDL-POA. Segundo Klein, até o começo desta semana, as vendas estavam "mais mornas". "Perto do Natal se espera um fluxo bastante significativo", projeta o dirigente.

Outro detalhe da pesquisa, feita por telefone com 300 consumidores: 4,6% das pessoas vai deixar para resolver as demandas na véspera, dia 24, também porção maior frente ao fim do ano passado. Klein reforça que o setor deve observar a organização da loja para autoatendimento e facilidade na busca do cliente.

De pontos de rua a complexos como Pop Center e Mercado Público, no Centro, a shopping centers, os lojistas vão ter horários ampliados para receber quem quiser aproveitar fins de semana, como domingo, e últimos dias. O Mercado Público abre sábado e segunda-feira (23) até as 19h e vai até as 17h no dia 24. O Pop Center abre das 8h às 20h até sábado e, no domingo, das 9h às 19h. Os shoppings terão uma hora a mais na operação até segunda-feira.

Quase no fechamento do ano, a Fecomércio-RS apontou ainda que elevação do Índice de Confiança dos Empresários do Comércio Gaúcho (ICEC-RS), que atingiu 108,4 pontos, um ponto acima de outubro. A entidade destaca a sequência de recuperação da confiança, pós-crise gerada pela cheia de maio.