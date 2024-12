Tramontina abre primeira loja no Paraná e fecha 2024 com 24 pontos

A gigante de panelas de inox, a gaúcha Tramontina, chegou ao Paraná com seu varejo de marca própria. Curitiba tem agora uma T store para chamar de sua. A nova filial do grupo de utilidades domésticas (UD) ocupa 200 metros quadrados de área no ParkShopping Barigüi, informa a marca.

Com a unidade, o grupo alcança 24 varejos da marca - são 22 T store e duas T factory store, que são os formatos de fábrica e ficam em Carlos Barbosa, sede do grupo, e Farroupilha. As lojas estão em nove estados (Bahia, Ceará, Pará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul) e no Distrito Federal.

A loja curitibana tem mix de cerca de 800 produtos, desde itens para cozinha, mesa e eletroportáteis. O ponto físico serve para clientes ou fãs da Tramontina poderem conhecer novidades, clássicos e ainda ver funcionalidades em operação, como torneiras e outros itens que usam sensores e outras tecnologias e materiais usados dos utensílios.