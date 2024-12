Criamigos aposta em parcerias com outras marcas infantis

A Criamigos, rede que não para de crescer, com mais de 70 lojas pelo País e que nasceu em Gramado, onde abriu na metade do ano um hotel exclusivo para crianças e, mais recentemente, parque junto ao complexo que ocupa a antiga fábrica da Ortopé, busca parcerias colaborativas com outras marcas.

Duas já estão em ação. A primeira é uma collab (colaboração) com a Sanrio, que uniu um dos personagens mais populares no mundo, a Hello Kitty, que completou 50 anos, e os bichinhos montados nas oficinas da Criamigos. É a série Hello Kitty & Amigos, que tem ainda outro personagem bem conhecido, o Keroppi. A ação ficou o Natal e reforçaa conexão emocional e encantamento. A outra colar é coma Docile, também gaúcha, com embalagens exclusivas da linha de balas, que trazem personagens clássicos estampados da Criamigos.