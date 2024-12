Panvel lança programa para contratar pessoas com mais de 50 anos

Um dos gargalos do varejo em diversos segmentos - a dificuldade de preencher vagas de emprego - ganhou programa específico em uma das maiores redes de farmácia do Rio Grande do Sul. O Grupo Panvel, com mais de 600 lojas e dono ainda da distribuidora Dimed e do laboratório Lifar, lançou o Geração 50+. Em nota, o grupo explica que a medida foca a contratação de pessoas com mais de 50 anos.



Segundo a marca, o Geração 50+ terá vagas permanentes e "sem limite de idade". A seleção abrange triagem, entrevistas e etapa de admissão, descreve o grupo, em nota.

"O programa vai além da contratação, proporcionando um acompanhamento especializado nos primeiros 30 e 90 dias, treinamento e capacitação profissional", diz a Panvel, no comunicado sobre a iniciativa.

Segundo a Panvel, uma das razões de impulsionar o perfil de contratação é ligada à menor rotatividade (turnover) desse grupo, chegando a ser "49% menor em comparação com as gerações mais jovens". Outro argumento é a própria oferta de mão de obra. A rede cita que "38,8% das pessoas fora do mercado de trabalho são dessa faixa etária".



Lívia Moraes, diretora de Cultura, Pessoas e ESG do grupo, aponta que o Geração 50+ "reforça o compromisso com a valorização da experiência e diversidade geracional em nossos times".