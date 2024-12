"Shopping" Ramblas Atlântida ganha novas marcas de moda e gastronomia

Uma das áreas de comércio e lazer que atrai dezenas de milhares de frequentadores no verão em uma das praias mais badaladas do Litoral Norte vem turbinada na temporada que está entrando. Aliás, pelo perfil de operações e número, o Ramblas Atlântida podia muito bem ser encarado como um shopping center, com pegada mais no clima de praia, até mesmo pela configuração aberta.

A previsão é de 80 marcas (foram 65 no veraneio de 2023/2024) nos 50 mil metros quadrados do complexo.

O Ramblas, que surgiu em 1990 no balneário de Xangri-Lá e ganhou mais perfil comercial em 1997, abre no dia 15. Segundo os empreendedores, o bairro comercial, como é chamado, larga com 80% das unidades, entre lojas de diferentes segmentos, serviços, bares, casas noturnas e restaurantes.

"A expectativa é receber mais de 1 milhão de visitantes durante os meses de veraneio", dizem os gestores, em nota, procurando que a área estará 100% ocupada a partir de 26 de dezembro. No veraneio passado, o complexo registrou mais de 750 mil visitantes, informam os administradores.



Entre as novas lojas na "calçada da moda" do Ramblas estão marcas bem conhecidas em Porto Alegre, entre elas a Twin Set e L'Arrive, restaurantes, bares e casas noturnas, além de shows (mais de 100 estão previstos) e a feira Le Marché Chic, com marcas autorais e que acontece nos fins de semana.

O bairro comercial tem a Le Marché Chic, feirinha com marcas autorais que acontece nos fins de semana DUDU CONTURSI/DIVULGAÇÃO/JC

Nas novidades no mix, tem ainda o salão de beleza Raphaelli Essential Therapy e a casa noturna Breazy. Já tem no bairro Bar 1, Deck 22, Céu de Verão e Nuy. No segmento de restaurantes, estreiam o Club da Milanesa, inspirado em casa argentina, a churrascaria Santo Assado, a confeitaria Nana Pereira Doces e Café, o restaurante O Grão Heart to Table e o bar Nova York Garden & Sushithay.

O centro comercial passou a se chamar Ramblas Atlântida em 2011, inspirado na Las Ramblas, famosa e movimentada avenida de Barcelona. A praça de alimentação é homenagem ao Mercado La Boqueria, um dos mais antigos mercados e um clássico do varejo também da cidade espanhola.

Como é o funcionamento da Ramblas Atlântida:

Abre diariamente, a partir das 11h

Lojas de moda: 16h às 22h

Bares, restaurantes e praça alimentação: a partir 18h

Feira Le Marche: