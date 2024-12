Cooperativas querem vender mais produtos no veraneio

Quem circula pelas rodovias rumo ao Litoral Norte gaúcho já vai começar a perceber os outdoors com a campanha que quer ampliar o mercado consumidor de produtos e serviços ofertados por cooperativas. Este é o gancho da iniciativa que o Sistema Ocergs (Organização das Cooperativas do RS) acaba de colocar na estrada, literalmente.

É a Campanha de Verão, ação inédita com este foco. Afinal, boa parte da população de diversas regiões vai pegar o mesmo destino de dezembro até março. "A ideia é mostrar que o cooperativismo está na vida das pessoas o ano inteiro, inclusive na beira do mar", diz a Ocergs, em nota. Na beira-mar, as entidades devem fazer promoções, com brindes e divulgação de mix que compõe a operação do setor.



Lembrando: as cooperativas estão desde o campo, com infinidade de produtos - leite, carnes, doces, sucos, vinhos e espumantes e hortigranjeiros -, e no meio urbano, com serviços como crédito e outras frentes na área financeira, e também produtos.