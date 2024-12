No Ponto: Florense, Viezzer, Fort, San Pellegrino, Empório Boca do Monte, Nacional e Parque Samuara

> A Florense, uma das marcas gaúchas de mobiliário planejado com aposta forte em design, ganha nova loja em Miami e que ocupa casa com arquitetura art déco. A marca tem mais duas unidades nos EUA: Nova York e Houston. No total, são 64 lojas, que inclui 50 no Brasil e 11 na América Latina, além das localizadas no mercado norte-americano.

> O Viezzer Supermercados abre nesta quinta-feira (5) a décima unidade, agora no bairro Olaria, em Canoas. São mais de 2,1 mil metros quadrados de área construída, 60 empregos (a rede tem 740 funcionários) e um centro comercial integrado, com seis lojas.

> O Fort Atacadista, atacarejo do grupo Pereira, de Santa Catarina, estreou em Santa Cruz do Sul a quarta unidade gaúcha. A unidade fica onde foi BIG e depois Carrefour. Foram abertas 230 vagas. Aporte foi de R$ 45 milhões.

> O Sindilojas Porto Alegre mostra que 40% dos lojistas venderam mais na Black Friday de 2024 ante a de 2023. Geladeiras, nos eletros, e camisetas, no vestuário, lideraram as compras.

> O Bourbon San Pellegrino, em Caxias o Sul, vai ter mais quatro marcas no mix:

> O Empório Boca do Monte abriu onde era a Caverna do Ratão, na avenida Protásio Alves, em Porto Alegre. Vai funcionar segunda a sábado das 14h às 22h.

> O japonês Daikô Sen já está funcionando no Pontal Shopping, na orla do Guaíba. É a terceira unidade da marca.

> O Super Feirão Zero Dívida, da CDL Porto Alegre e entidades parceiras, teve alta de mais de 50% nos valores para renegociação de atrasos. Foram 13,7 mil atendimentos e R$ 8,1 milhões para repactuar pagamento.

> Grupo Mufatto, do Paraná, comprou as oito lojas Nacional que o Carrefour colocou à venda no Paraná. No RS, são 39. A coluna tem informação que parte teria sido vendida, mas o grupo não fala. Seriam unidades que ficam no interior. Em Porto Alegre, um dos obstáculos é o alto valor dos aluguéis dos imóveis que são de terceiros.

> O Bairro Cidade Parque Samuara obteve licença de instalação (LI) das obras da primeira fase, em 375 hectares. Será o primeiro neste estilo em Caxias do Sul. O projeto de urbanismo foi concebido, em 1957, pelo empresário e investidor Guido Oscar Horn.