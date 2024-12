Confeitaria com empório, café e padaria abre em casarão do Moinhos de Vento

Informação do leitor e fonte da coluna Minuto Varejo. Tem nova confeitaria já funcionando num dos bairros de classe média e alta de Porto Alegre e vitrine para marcas e tendência do varejo. A nova unidade da confeitaria Charlie estreou em um casarão do topo do bairro Moinhos de Vento, no Morro Ricaldone.

É a Casa Charlie Moinhos. O time do GeraçãoE, plataforma de conteúdo de empreendedorismo do Jornal do Comércio, tinha dado a notícia da implantação da confeitaria.

Segundo o time do GE, é a quarta loja da marca. No primeiro andar, a Casa Charlie, na rua Barão do Santo Ângelo, 212, tem empório, padaria e cafeteria. O segundo pavimento do estabelecimento tem salas de gestão e espaço multiuso, para eventos corporativos, coworking e cursos e palestras.