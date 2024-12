Bracci abre na Nilo e planeja mais 30 lojas e estreia nos EUA

A região mais valorizada de Porto Alegre atraiu mais uma marca e do segmento para casa. A Bracci, que atua com banheiros e cozinhas com linhas contemporâneas e clássicas com desenvolvimento próprio, abriu na avenida Nilo Peçanha, 3361, loja 5, bairro Chácara das Pedras. É a quinta Bracci no Brasil. Outras unidades no conceito de showroom estão em São Paulo, Campinas, Balneário Camboriú e Gramado, origem da marca. A direção quer chegar a30 pontos físicos em três anos. A próxima filial a abrir será em Curitiba, no Paraná, em fevereiro. O plano inclui também desembarcar no mercado dos Estados Unidos, onde já estão outras gaúchas de mobiliário (Dell Anno, Florense e Uultis, do grupo Herval). A expansão da Bracci, braços, em italiano, teve início em 2021, em Balneário. A loja da Capital apresenta as aplicações, que podem ser testadas pelos clientes, e variações de cores e materiais dos produtos. “Não abrimos mão de qualidade e de unir beleza com eficiência, com novas tecnologias”, diz Norberto Jahn, proprietário da marca.