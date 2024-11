Tela é a nova loja do Sebrae com marcas gaúchas em shopping

Um dos varejos que promete testar inovações e ser um mega espaço para consumidores interagirem com marcas gaúchas em diversos segmentos já teve o nome revelado. Tela Curadoria de Produtos Locais vai ser a loja do Sebrae-RS, que abre em fevereiro no Praia de Belas Shopping.

O projeto foi apresentado em duas sessões, na terça-feira e quinta-feira, a potenciais empreendedores, que poderão se inscrever para ter as marcas à venda na loja por temporadas.

A Tela ficará no terceiro andar do Praia de Belas, ao lado do acesso à academia. É a primeira vez que a iniciativa ocupará espaço em um centro comercial com maior porte. O Sebrae-RS já havia testado a ação com a Loja Paralela, no Mercado Paralelo (fechado pós-cheia), no DC Shopping, na Zona Norte de Porto Alegre.