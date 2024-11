Coca-Cola faz mutirão para ajudar mercadinhos afetados pela enchente

Muitas operações de comércio ainda não conseguiram fazer todas as melhorias para recuperar as condições anteriores à enchente de maio, mesmo já abertas. Um dos estabelecimentos situados no bairro Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre e que teve quase dois metros de água no auge da cheia, ganhou pintura na fachada nesta quinta-feira (28) em mutirão da Coca-Cola Femsa e da companhia global.

A indústria também voltou a produzir refrigerante nessa quarta-feira (27), em fase de testes, na fábrica na Capital, depois de sete meses do evento climático.

A companhia de refrigerante e outras bebidas chamou influenciadores de redes sociais e integrantes da empresa para a mobilização "Tintas Mágicas" que desembarcou no Mercado Alberti, que pertence a um grupo de famílias que tinha quatro unidades. Até agora os Alberti conseguiram reabrir um ponto apenas.

"Unimos esforços para abrir a loja e garantir renda. Nove casas da família foram atingidas, além dos pontos comerciais", descreve Gilson Alberti, um dos donos. "A Coca-Cola esteve aqui quando reabrimos, trazendo materiais. É gratificante ter essa ajuda. Queremos reabrir as outras lojas em 2025", projeta Alberti. Para isso, ele calcula que serão necessários R$ 2 milhões. "Vamos seguir e crescer com a rede", aposta.

"Queremos reabrir as outras lojas em 2025", avisa Alberti, no ponto que ganhou pintura TÂNIA MEINERZ/JC

Serão dez mercadinhos de bairro no total a serem atingidos pela iniciativa da gigante de refrigerante nos próximos meses. "Esta ação é como se fosse a cereja do bolo. Nosso apoio é histórico para nossos clientes, pois precisamos muitos deles e teve início logo que a água começou a baixar", citou o diretor de marketing da Coca-Cola Femsa, Luiz Fernando Mattos.

Segundo Mattos, mais de 10 mil clientes (pontos de venda) tiveram ampliação de crédito para pagar pelas mercadorias, além de troca de geladeiras e repasse produto para repor itens descartados devido à inundação para recuperar capacidade de girar produtos e ter receita, citou o executivo.

Irmãs Ari e Arianne participaram da ação no Sarandi: "A cor de volta é um sinal de alegria" PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O diretor lembrou que a campanha institucional no período natalino foi ajustada ao Rio Grande do Sul. "Adaptamos a chamada de Natal no Estado para 'Desperta o Papei Noel que existe em ti' (pronome pessoal mais usado pelos gaúchos), num gesto de carinho da marca", destacou Mattos.

"Estamos ajudando pequenos comércios a voltarem nesta pegada da energia do Natal", valoriza a influenciadora Ariadne Santos, a Ari. "Foi um momento muito delicado (enchente). Muitas pessoas acham que todos já voltaram, mas muitas coisas precisam ser reconstruídas", alerta Ari, que reside em Canoas, uma das áreas mais impactadas e arrasadas.

"Não chegamos a ser atingidos (casa), mas a empresa que trabalho, sim", contou a irmã de Ari, Arianne, que também se somou à ação da Coca-Cola. "Muitos lugares estão ainda com sinal das cheias nas paredes. Ver a cor de volta aqui é um sinal de alegria", valoriza Arianne.