Shopping do Zaffari terá clinica de saúde para mulheres

Um dos shopping centers do Grupo Zaffari, que detém a maior rede desse tipo de empreendimentos no Sul do Brasil e ainda lidera no segmento de supermercados no Rio Grande do Sul, vai montar um novo serviço no complexo em um dos bairros de média e alta renda de Porto Alegre.

O Moinhos Shopping vai ter uma clínica focada em saúde feminina. Em nota, o grupo informa que assinou contrato com o "Nasce Saúde, centro especializado no cuidado integral de mulheres e gestantes". O serviço, previsto para ser aberto nos próximos meses, ficará no quinto andar, onde foi a administração do Moinhos.

O serviço ocupará 240 metros quadrados e deve ter mais de 30 profissionais de diferentes especialidades. O Nasce Saúde tem sede no bairro Três Figueiras, também na Capital.