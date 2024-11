Atacarejo abre 150 vagas para lojas no Litoral Norte

Um dos maiores grupos supermercadistas do Rio Grande do Sul tem vagas para dar conta da demanda do veraneio no Litoral Norte. As redes enfrentam neste período o desafio de conseguir mão de obra. Por isso, o que classicamente seria emprego temporário está se transformando em vaga efetiva para completar os times das unidades.

São 150 postos em lojas do atacarejo Macromix e do supermercado Rissul, do grupo Unidasul. O grupo tem três Macromix, situados em Torres, Xangri-Lá e Tramandaí, e um Rissul, em Tramandaí.

Outras redes também têm vagas e não têm conseguido pessoas para preencher a totalidade da oferta.

São vagas para atuar em funções de frente de caixa, repositor de mercearia e perecíveis, no açougue, na padaria e na fiambreria, diz a varejista. Da oferta, 60 empregos são para Torres, 60 para Xangri-Lá e 30 para unidades de Tramandaí (Macromix e Rissul).

Para facilitar e atrair interesse de candidatos, o grupo disponibiliza transporte para quem reside em Arroio do Sal e Itapeva para atuar na cidade de Torres. Em Tramandaí, para trabalhar em Xangri-Lá.

A rede reforça que a intenção é efetivar quem se habilitar às vagas. No contrato, são ofertados, além de salário, prêmio de assiduidade, convênios médico e odontológico e seguro de vida.