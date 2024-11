ParkShopping Canoas abre campanha de Natal com árvore de 40 metros

Está aberta a temporada de Natal em um dos maiores shopping centers da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Mesmo com Black Friday ainda pela frente, o ParkShopping Canoas, do grupo Multiplan, deu a largada na campanha em grande estilo. Uma árvore de Natal de 40 metros iluminada marcou a estreia das ações, com retorno ao pré-pandemia de Covid-19.

Segundo o shopping, a árvore decorada na área externa, no Parque Getúlio Vargas, que fica em frente ao ParkShopping, não entrava no cardápio dos festejos e promoções desde 2019, quando a atração foi montada pela última vez.



“Mais do que nunca, queríamos dar esse carinho para a comunidade de Canoas e da Grande Porto Alegre, que merecem se deixar encantar por este sentimento especial que os festejos natalinos nos trazem”, valorizou, em nota, o superintendente do empreendimento, Luís Vilarinho.