Super Feirão Zero Dívida terá 4,5 mil empresas em negociação 100% digital

Mais uma edição do Super Feirão Zero Dívida, promovido pela CDL Porto Alegre e entidades parceiras, vem aí. Vai ser de 25 a 30 de novembro e este ano totalmente digital. Uma das razões é o impacto da enchente, que afetou a área de atendimento ao consumidor na sede da CDL-POA, na avenida Júlio de Castilhos, no Centro Histórico da Capital, ainda não reaberta.



A edição deste ano terá mais de 4,5 mil empresas dispostas a fazer acerto com devedores. O canal é o site superfeiraozerodivida.com.br.

Um dos argumentos dos lojistas para mostrar quanto é relevante buscar as condições oferecidas é que uma renegociação ou até descontos de débitos abre espaço para compras de fim de ano ou mesmo para encarar 2025 com mais alívio ou menos passivo.

"O Super Feirão Zero Dívida é oportunidade positiva para todos. Para o consumidor, que aumenta seu poder aquisitivo, diante da impossibilidade de se manter ativo economicamente no fim de ano. Para as empresas, melhora a recuperação de grandes ativos e aumenta o fluxo de caixa, além de trazer clientes de volta ao consumo", destaca, em nota, o presidente da câmara lojista da Capital, Irio Piva.

A CDL-POA lembra que, em 30 de novembro e até 20 de dezembro, são pagas as parcelas do 13º salário. O recursos extra pode servir para reduzir o endividamento.

Os débitos não honrados no prazo se mantêm como um fator preocupante para o setor em 2024. O Indicador de Inadimplência CDL POA, calculado com base nos dados do birô da Equifax/Boa Vista, mostrou que, em outubro, 31,67% de residentes acima de 18 anos no Estado e 32,99% em Porto Alegre estão com atrasos. Em números absolutos, são 2,715 milhões moradores de cidades gaúchas e 354,6 mil em Porto Alegre.



O canal de atendimento para fazer a renegociação será o assistente virtual ‘Renê’, por meio de um chat. Basta informar o CPF para que sejam verificadas eventuais pendências. Em caso de registro de atrasos, é só dar início à tratativa com a empresa.