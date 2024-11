Caravana de Natal da Coca-Cola passará por 20 cidades gaúchas

Uma das atrações de fim de ano que costuma atrair muita atenção e curiosidade de moradores por onde passa está de volta. A Caravana de Natal da Coca-Cola Femsa abriu a nova temporada e já passou pelas primeiras cidades gaúchas. Este ano o comboio abriu o roteiro por Passo Fundo, na sexta-feira (15).

Pelo calendário divulgado pela companhia, que vai até 23 de dezembro, também já tiveram o comboio Santa Maria, no Centro, e Vera Cruz e Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo.

De 18 a 24 de novembro, estão no roteiro Lajeado, Estrela, Pelotas, Farroupilha, Caxias do Sul, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, Esteio, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Em Porto Alegre, a caravana passa em 20 de dezembro. O desfecho será em Gramado e Canela, em 21 de dezembro.

A Caravana tem dois comboios simultâneos, que vão cobrir 85 municípios em sete estados. A marca espera atingir mais de 62 milhões de pessoas.

Segundo a companhia, que teve a fábrica em Porto Alegre parada devido ao impacto da enchente de maio - a unidade teve de ser praticamente remontada e começa a ser religada para testes -, o Estado terá um caminhão extra chamado de Unidos pelo Rio Grande do Sul, com doações de 900 cestas básicas para as comunidades e jingle tradicionalista gaúcho.



Este ano uma pequena adaptação no tema: "Desperte o Papai Noel que há em Você" virou "Desperta o Papai Noel que existe em ti", tratamento mais usual entre os gaúchos.



Entre os atrativos, estão efeitos visuais e sensoriais imersivos. Este ano tem uma orquestra com quatro músicos (dois violinistas, um violoncelista e um trompetista). A imagem da lata de Coca-Cola está sempre sendo projetada nos caminhões.



“A iniciativa este ano ganha um significado ainda mais especial, após os desafios enfrentados pelas comunidades do Rio Grande do Sul”, valoriza, em nota, Luciano Sá, gerente de Experience & Prestige Accounts da Coca-Cola Femsa Brasil.

Cidades e dias da Caravana de Natal no Rio Grande do Sul: