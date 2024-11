Após perder 15 mil rótulos na enchente, Sommelier Vinhos terá 1ª loja em shopping

Depois de perder 15 mil rótulos e amargar prejuízo de R$ 800 mil na cheia de maio em Porto Alegre, um varejista focado no mercado de vinho parte para uma nova safra do negócio. Cledi Sodré, com trajetória consolidada no segmento na Capital e uma carteira de fornecimento a 100 restaurantes, leva a Sommelier Vinhos para o BarraShoppingSul, a primeira operação em shopping. Sodré, com 17 anos de atuação no setor, diz que previsão é abrir à clientela até o fim de novembro. Em nota, a Sommelier Vinhos detalha que a nova operação vem com wine bar no empreendimento. Será a terceira unidade da marca. As outras casas ficam nos bairros Bela Vista e Menino Deus. "Uma loja com wine bar e serviço de petiscos será um negócio totalmente novo para a empresa", comenta o empreendedor. Serão 600 vinhos entre nacionais e internacionais de diversas procedências. "Oito deles oferecidos nas torneiras das wine stations em três diferentes doses, ideal para quem quer conhecer diversos vinhos", explica o sommelier. No Barra, a loja ocupará 70 metros quadrados. O espaço poderá ter confrarias, eventos, aulas e encontros com produtores.

"Um novo formato que permite testar um modelo inovador", motiva-se o empreendedor. Por que a escolha do empreendimento da Zona Sul? "A localização do Barra é a melhor para uma loja de vinhos com wine bar. Além disso, fica na entrada principal, com acesso ao corredor do Baixo Barra", aponta Sodré. A marca se insere na área dedicada à gastronomia. Para reativar a instalação logística atingida pela enchente, Sodré investiu R$ 800 mil. "Perdemos cerca de 70% do estoque. A maior parte das vinícolas nacionais fez a troca, mas os importados não fizeram a reposição. Trabalhamos com o estoque da loja do Bela Vista e conseguimos uma das linhas de crédito com juros um pouco reduzidos", descreve Sodré, sobre a recuperação pós-cheia, que incluiu um "corte grande de despesas". "Foi uma saga impensável. Tenho uma equipe muito resiliente, forte e envolvida." Hoje trabalhamos com estoques menores. O que antes era de cinco meses, agora passou a dois.