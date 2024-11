No Ponto: Desco, Somellier Store, BarraShoppingSul, Park Shopping e shoppings do Zaffari

> Atacarejo Desco, do grupo Imec, abre até o fim dão mês em Xangri-Lá, no Litoral Norte. A loja foi Nacional e é uma das duas compradas pela rede gaúcha do Carrefour. A outra fica em Imbé.

> A Somellier Store abre no BarraShoppingSul, com wine bar. Serão mais de 600 rótulos. A marca tem outras duas lojas na Capital e perdeu 15 mil rótulos nas cheias, no CD que ficava na Zona Norte, com prejuízo de R$ 800 mil.

BarraShoppingSul sorteia dois carros e vai distribuir brindes BARRASHOPPINGSUL/DIVULGAÇÃO/JC

> O BarraShoppingSul, em Porto Alegre, e o ParkShopping Canoas, os dois do grupo Multiplan, vão sortear dois Volkswagen Taos Highline e um Ford Territory, com valor total e mais brindes de R$ 1,5 milhão. No Barra, gastos a partir de R$ 350,00 valem cupons para concorrer. No Park, o valor é de R$ 250,00. Clientes podem concorrer até 30 de dezembro. Também tem brindes para cadastrados no aplicativo.

> Shoppings do Grupo Zaffari também estão com campanha de fim de ano na rua. Rede Bourbon vai sortear um apartamento de 2 dormitórios, no valor de R$ 500 mil, um carro BYD King GS Híbrido Plug-in e um modelo BYD Dolphin Mini (100% elétrico) - valem gastos acima de R$ 650,00 para concorrer e ainda leva panetone (um por CPF).

Rede Bourbon e demais shoppings do Zaffari têm campanhas de Natal PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Porto Alegre CenterLar sorteia duas viagens ao Nordeste para quem gastar a partir de R$ 400,00 e distribui espumante (uma por CPF). Moinhos Shopping terá prêmio de um BYD Dolphin Mini (100% elétrico) para compras a partir de R$ 700,00 e espumante (uma por CPF).