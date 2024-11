Depois da Serra, marca chinesa de carro GWM abrirá loja no Litoral do RS

O avanço de carros chineses no mercado brasileiro teve reforço recente e já tem outro engatilhado para o mercado do Rio Grande do Sul. A gaúcha Iesa abriu esta semana a segunda loja da GWM, maior montadora privada da China, onde é comum companhias terem capital estatal, desta vez em Caxias do Sul. A terceira filial já está definida e será no Litoral Norte, mercado que atrai população e investimentos.

O diretor de vendas e desenvolvimento de redes da marca, Alexandre Oliveira, que esteve na estreia na Serra Gaúcha na terça-feira (5), informou que o plano é montar a nova unidade, com ponto e cidade ainda indefinidos, segundo nota.

A primeira unidade da marca foi aberta no fim de 2022, em Parto Alegre. Na Serra, foram investidos R$ 11 milhões, em área com 1,7 mil metros quadrados. A meta é vender 40 a 60 veículos por mês.

Oliveira, que foi na estreia de revenda na Serra, informou nova unidade será no Litoral Norte GWM/DIVULGAÇÃO/JC

Além disso, o ano que vem terá produção da linha Haval no Brasil, na fábrica comprada pela chinesa no interior de São Paulo. Um dos trunfos que a marca costuma destacar é que os modelos, mesmo vindo da China, são adaptados ao perfil do consumidor brasileiro, desde cores, padronização e tecnologia.



A GWM atua com híbridos e elétricos. "Este ano vamos chegar a 30 mil unidades vendidas, com 100 lojas espalhadas pelo Brasil”, pontua Oliveira, na nota.