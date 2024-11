Feirão com 2 mil vagas chega ao último dia no Shopping Total

O feirão de empregos com mais de 2 mil vagas terá o último dia nesta sexta-feira no Shopping Total, em Porto Alegre. Depois de três dias com retirada de fichas e agendamentos, os candidatos terão as entrevistas com as empresas que ofertam os postos. São 38 operações que farão a interação das 9h às 16h, Largo Cultural do empreendimento. O Total fica na avenida Cristóvão Colombo, 547, perto do Centro da Capital.



Segundo a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), que fez parceria para promover o feirão no shopping, 79% das ofertas não exigem experiência e 32% exigem Ensino Médio. A remuneração de 59% das vagas varia de 1 a 1,5 salários mínimos, diz a FGTAS. A maior parte das vagas (54%) é em serviços, seguido de construção (24%) e comércio (21%).

As ocupações que lideram em número de vagas são operador de telemarketing ativo (290), atendente de lojas (200) e auxiliar de limpeza (150). A fundação esclarece que as agências situadas na Zona Norte, Azenha e nas agências Tudo Fácil Zona Sul e Centro não terão atendimento nesta sexta-feira, devido à concentração das equipes no Total.

Silvia Rachewsky, gerente de marketing e comercial do shopping, cita, em nota, que a realização do EmpregarRS reforça a atuação em serviços do empreendimento. No complexo, estão a Faculdade Moinhos de Vento, o Senac Distrito Criativo e a Fundação Projeto Pescar, focada em preparação para o trabalho.

O feirão é replicado em outras localidades, somando 18 mil vagas, 81% sem quesito de experiência e 21% sem escolaridade mínima. A remuneração de 64% das vagas varia de 1 a 1,5 salários mínimos. Serviços respondem por 33% da oferta, comércio por 27%, indústria, por 25%, e construção, por 10%.

Outras vagas também estão sendo ofertadas em localidades como Novo Hamburgo, que terá nova loja da rede de supermercado Rissul, que abre em dezembro. São 100 vagas. A Bom Princípio Alimentos tem quase 30 ofertas entre a sede, em Tupandi, e o Centro de Distribuição, em Sapucaia do Sul. "Os postos são para o setor administrativo e produção para início imediato", avisa a empresa.