No Ponto: Docile, DC Navegantes, Urban Company, Carrefour e Shopping Total

> A Docile registra alta de 16% nas vendas de guloseimas com a temática de Halloween, que é em 31 de outubro. Pesquisa da marca mostra que "mais de 40% dos brasileiros já incorporaram as brincadeiras do dia das bruxas, prato cheio para quem atua com guloseimas.

> O DC Navegantes, no Quarto Distrito de Porto Alegre, ganha nova operação. A DC 180 abre hoje, como outlet das marcas de móveis Natuzzi e Gobbi, com descontos de até 70%.

DC Navegantes, no Quarto Distrito de Porto Alegre, ganha nova operação: DC 180 DC SHOPPING/DIVULGAÇÃO/JC

> A Urban Company abriu a segunda unidade na Capital, desta vez na avenida Nilo Peçanha, com aporte de R$ 1 milhão e desembarcando nas proximidades do Iguatemi. A imobiliária atua no mercado de imóveis secundários (que não pertencem mais a construtoras), que respondem por 25% dos negócios da Urban.

> O Grupo Carrefour tem mais de 800 vagas para trabalhar em lojas gaúchas do Atacadão, hipermercado da varejista e Sam's Club.

Grupo Carrefour tem quase 700 vagas para trabalhar em lojas gaúchas do Atacadão ATACADÃO/DVULGAÇÃO/JC

> O EmpregarRS, feirão com mais de 2 mil vagas, será no Shopping Total entre 5 e 8 de novembro, uma parceria do empreendimento e a FGTAS.